Птицы юрского периода: ученые нашли древнейших пернатых 2 15.02.2025, 18:25

Археоптерикс больше не первый?

Птицы эволюционировали из динозавров, но когда именно это произошло, до сих пор остается предметом споров. Долгое время археоптерикс, найденный в Германии, считался переходным звеном между рептилиями и птицами. Однако новый ископаемый вид, описанный в журнале Nature, может переписать эту историю.

Исследователи обнаружили Baminornis zhenghensis в породах возрастом 149 миллионов лет – еще до начала мелового периода. Эта птица имела короткий хвост с окостеневшим пигостилем (копчиковая кость), как у современных пернатых, но при этом сохранила древнюю структуру кисти, похожую на лапы динозавров.

«Ранее считалось, что короткохвостые птицы появились в начале мелового периода, но теперь мы знаем, что это произошло почти на 20 миллионов лет раньше», – пишут исследователи.

Baminornis zhenghensis был совсем небольшим существом, весившим всего 140–300 граммов – примерно как голубь.

Главная особенность находки – это форма хвоста. У современных птиц последние хвостовые позвонки срослись в пигостиль, что делает хвост компактным и подвижным. Однако эволюция хвоста шла хаотично: некоторые древние птицы оставались длиннохвостыми, а другие переходили к короткому хвосту независимо друг от друга.

Кроме того, в том же слое палеонтологи нашли окаменелости еще одной доисторической птицы, обладавший современной вилочковой костью (фуркулой), характерной для современных птиц. Вид не получил название, так как останки были неполными. Однако строение хвоста подтверждает, что основные черты птиц начали формироваться задолго до мелового периода.

Художник изобразил Baminornis zhenghensis

ZHAO Chuang

Пока что Baminornis zhenghensis не отменяет важность археоптерикса, но показывает, что на рубеже юрского и мелового периодов птицы уже активно эволюционировали и диверсифицировались.

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