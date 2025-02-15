Спецпосланник Трампа заявил о планах закончить войну за 180 дней

Спецпосланник Трампа заявил о планах закончить войну за 180 дней13
- 15.02.2025, 18:31
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Ранее Келлог говорил о 100 днях.
В США назвали новый срок завершения войны в Украине. Спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог, который ранее говорил, что избранный глава Белого дома может остановить войну до конца 2024 года, а после его инаугурации заявлял о ста днях, теперь сообщил, что ему нужно полгода для обеспечения мирного урегулирования, сообщает unian.net.
«Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны», — заявил Келлог в субботу на полях Мюнхенской конференции. По его словам, война в Украине завершится уже в текущем году. При этом Келлог подчеркнул, что США выступят в качестве посредника между воюющими сторонами, а Европа не будет участвовать в переговорах. «Я здесь, чтобы собрать важную информацию. Я дипломат. За столом будут украинцы и россияне — и американцы как посредники», — отметил он.
Вашингтон продолжит финансовую поддержку Киева, но сейчас необходимо немедленно остановить убийства, добавил Келлог.