Китаю не нужен белорусский калий

Китаю не нужен белорусский калий4
- 15.02.2025, 18:40
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Поставки падают.
Появились данные об экспорте Беларуси в КНР, пишет myfin.by. Традиционно ключевая позиция китайского импорта из Беларуси — калийные удобрения. По итогам января — декабря 2024 года за ввоз белорусского калия Пекин заплатил почти $844 млн. Это заметно меньше, чем годом ранее, когда стоимость поставок калия оценивали как превышающую $1,3 млрд.
В 2023 году лидирующими продуктами белорусского экспорта в Китай также называли мясо и субпродукты домашней птицы, рапсовое масло, замороженную говядину, лесоматериалы, «молочку», полиамиды, целлюлозу и лен.