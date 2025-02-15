Китаю не нужен белорусский калий 4 15.02.2025, 18:40

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Поставки падают.

Появились данные об экспорте Беларуси в КНР, пишет myfin.by. Традиционно ключевая позиция китайского импорта из Беларуси — калийные удобрения. По итогам января — декабря 2024 года за ввоз белорусского калия Пекин заплатил почти $844 млн. Это заметно меньше, чем годом ранее, когда стоимость поставок калия оценивали как превышающую $1,3 млрд.

В 2023 году лидирующими продуктами белорусского экспорта в Китай также называли мясо и субпродукты домашней птицы, рапсовое масло, замороженную говядину, лесоматериалы, «молочку», полиамиды, целлюлозу и лен.

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