Россия выводит из Сирии корабли с боеприпасами 2 15.02.2025, 18:51

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Через Ла-Манш прошли шесть судов.

Россия выводит из Сирии корабли, перевозящие боеприпасы. Британское Минобороны зафиксировало прохождение через Ла-Манш шести российских судов.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство обороны Великобритании за последние дни зафиксировало прохождение через Ла-Манш шести российских военных и торговых кораблей, которые перевозили боеприпасы. Британские военные объяснили, что корабли, за которыми наблюдали Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы, выходили из Сирии.

Как заявили в министерстве, Россия эвакуирует свои военные ресурсы из Сирии с момента свержения Асада, что стало «ударом по амбициям Москвы на Ближнем Востоке».

«Эти корабли вышли из Сирии после того, как Путин покинул своего союзника Асада, но они все еще были вооружены и полны боеприпасов. Это свидетельствует о том, что Россия ослаблена, но остается угрозой», - сказал министр обороны Джон Гили.

Минобороны Британии заявило, что вывод боеприпасов из Сирии свидетельствует о том, что приоритетность войны в Украине Россией повлияла на ее способность удерживать Асада у власти.

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