ГУР ракетой HIMARS поразило экипаж российского «Орлана»
- 15.02.2025, 19:26
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Контрольный удар по оккупантам произвели FPV-дроном.
15 февраля стало известно, что операторам БПЛА Главного управления разведки Минобороны Украины удалось уничтожить подразделение оккупантов на Запорожском направлении.
Беспилотник разведки SHARK смог засечь оккупантов, украинские защитники дождались, пока противник в лесопосадке начнет расчехлять БПЛА «Орлан», после чего нанесли удар.
В Telegram-канале ГУР опубликовали видео, на котором показано, как транспорт российских захватчиков приближается к позициям, затем по ним прилетает ракета HIMARS. Контрольный удар по оккупантам произвели FPV-дроном.