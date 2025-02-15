закрыть
15 февраля 2025, суббота, 20:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР ракетой HIMARS поразило экипаж российского «Орлана»

  • 15.02.2025, 19:26
  • 3,252
ГУР ракетой HIMARS поразило экипаж российского «Орлана»

Контрольный удар по оккупантам произвели FPV-дроном.

15 февраля стало известно, что операторам БПЛА Главного управления разведки Минобороны Украины удалось уничтожить подразделение оккупантов на Запорожском направлении.

Беспилотник разведки SHARK смог засечь оккупантов, украинские защитники дождались, пока противник в лесопосадке начнет расчехлять БПЛА «Орлан», после чего нанесли удар.

В Telegram-канале ГУР опубликовали видео, на котором показано, как транспорт российских захватчиков приближается к позициям, затем по ним прилетает ракета HIMARS. Контрольный удар по оккупантам произвели FPV-дроном.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников