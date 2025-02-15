ГУР ракетой HIMARS поразило экипаж российского «Орлана» 15.02.2025, 19:26

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Контрольный удар по оккупантам произвели FPV-дроном.

15 февраля стало известно, что операторам БПЛА Главного управления разведки Минобороны Украины удалось уничтожить подразделение оккупантов на Запорожском направлении.

Беспилотник разведки SHARK смог засечь оккупантов, украинские защитники дождались, пока противник в лесопосадке начнет расчехлять БПЛА «Орлан», после чего нанесли удар.

В Telegram-канале ГУР опубликовали видео, на котором показано, как транспорт российских захватчиков приближается к позициям, затем по ним прилетает ракета HIMARS. Контрольный удар по оккупантам произвели FPV-дроном.

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