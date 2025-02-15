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«Хроника этой борьбы напоминает боевую сводку»

  • 15.02.2025, 20:54
«Хроника этой борьбы напоминает боевую сводку»

В белорусах не угас партизанский дух.

Лукашисты сообщают о задержании 29-летнего жителя Дятловского района, сорвавшего красно-зеленый флаг 27 января, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Перед этим 1,5 года домашней химии получил 41-летний житель Лепеля. В начале месяца лукашисты присудили по году химии юношам из Волковыска и Жлобина за аналогичные поступки. Судилище над Константином Тихомировым проходило в Жлобинском металлургическом колледже, где он учится. За год до этого подростка наградили за то, что рискуя жизнью спас пенсионера, провалившегося под лёд. В начале ноября кубраковское МВД жаловалось, что только за вторую половину октября удалось задержать 5 белорусов, срывавших флаги агрохунты.

Всего с 20-го года за «любовь» к символам лукашизма было задержано 215 белорусов. И это только те случаи, когда патриотов удалось вычислить лукашистским силовикам. А их намного больше.

Не может не радовать, что в белорусах по всей стране не угас партизанский дух сопротивления, и они так массово атакуют лукашистские флаги.

Для любого нормального белоруса ненавистен флаг, который олицетворяет захват страны агрохунтой.

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