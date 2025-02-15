«Хроника этой борьбы напоминает боевую сводку» 15.02.2025, 20:54

В белорусах не угас партизанский дух.

Лукашисты сообщают о задержании 29-летнего жителя Дятловского района, сорвавшего красно-зеленый флаг 27 января, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Перед этим 1,5 года домашней химии получил 41-летний житель Лепеля. В начале месяца лукашисты присудили по году химии юношам из Волковыска и Жлобина за аналогичные поступки. Судилище над Константином Тихомировым проходило в Жлобинском металлургическом колледже, где он учится. За год до этого подростка наградили за то, что рискуя жизнью спас пенсионера, провалившегося под лёд. В начале ноября кубраковское МВД жаловалось, что только за вторую половину октября удалось задержать 5 белорусов, срывавших флаги агрохунты.

Всего с 20-го года за «любовь» к символам лукашизма было задержано 215 белорусов. И это только те случаи, когда патриотов удалось вычислить лукашистским силовикам. А их намного больше.

Не может не радовать, что в белорусах по всей стране не угас партизанский дух сопротивления, и они так массово атакуют лукашистские флаги.

Для любого нормального белоруса ненавистен флаг, который олицетворяет захват страны агрохунтой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com