G7 может ужесточить санкции против России 1 15.02.2025, 21:17

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Все зависит от хода переговоров об окончании войны в Украине.

Новые санкции в отношении России будут зависеть от готовности Москвы к «добросовестным» мирным переговорам с Украиной. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7).

Главы внешнеполитических ведомств G7 договорились об этом в субботу на полях Мюнхенской конференции. Они намерены продолжить совместную работу по достижению прочного мирного соглашения для Украины с надежными гарантиями безопасности, чтобы «война не началась снова», пишет Reuters.

Выполнение этих условий со стороны России должны обеспечить Украине долгосрочную безопасность и стабильность как «суверенному, независимому государству», пояснили министры. Также в заявлении сказано, что государства G7 продолжают «непоколебимую поддержку» Украины в защите ее «свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности».

В G7 входят США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил за возвращение России в «Большую семерку» и назвал ее исключение «ошибкой». Он подчеркнул, что дело здесь не в симпатиях, а в изначальной структуре G8. По словам Трампа, Путин тоже хочет, чтобы его приняли обратно. Против этого выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, заявившая, что РФ не должна получить место в группе ведущих экономически развитых демократий. «Как партнеры по G7 мы неоднократно давали понять в течение последних трех лет жестокого полномасштабного вторжения [в Украину]: нормального сотрудничества с этой Россией, с Россией [Владимира] Путина, быть не может», — сказала она на Мюнхенской конференции.

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