Спецпредставитель США сделал заявление по Беларуси 3 15.02.2025, 22:10

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Келлог заявил, что лукашенковский режим является «пешкой Путина».

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог высказался относительно Беларуси. По его словам, страна уже является «пешкой» российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Кит Келлог заявление на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

«Беларусь уже является пешкой Путина. Мы видим, что у Беларуси есть определенное сопротивление. Она не является сильным партнером России, но все же», — сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление Келлога.

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