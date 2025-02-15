Сикорский – Трампу: Мы, европейцы, контролируем процесс выдвижения на Нобелевскую премию 15.02.2025, 22:22

Главу МИД Польши спросили, что бы он сказал президенту США.

Мирное соглашение между Украиной и страной-агрессором РФ должно быть справедливым для Киева. Об этом 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Мероприятие транслировалось в Х конференции и на YouTube-канале DW.

Сикорского спросили, что бы он сказал президенту США Дональду Трампу, если бы тот присутствовал на конференции.

«Я бы сказал три вещи, – ответил польский министр. – Первое: [46-й американский президент] Джо Байден от имени США заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, пока не будет обеспечена независимость Украины. Поэтому авторитет США сейчас зависит от того, как закончится эта война».

Сикорский продолжил, что, во-вторых, сказал бы Трампу, что если Запад позволит нелегитимному российскому президенту Владимиру Путину «превратить Украину в вассала», то «это будет сигналом для Китая, что можно завоевать Тайвань», что «будет иметь последствия для стратегии США».

«В-третьих, я бы сказал ему, что мы – европейцы – контролируем процесс выдвижения на Нобелевскую премию мира (смех в зале. – прим.). Так что если Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, то мир в Украине должен быть справедливым», – резюмировал глава МИД Польши.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com