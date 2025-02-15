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Белорусов хотят возить в КНДР

  • 15.02.2025, 22:28
Белорусов хотят возить в КНДР

Туризм по-лукашенковски.

Минский туроператор анонсировал туры в Северную Корею для белорусов. Стоимость поездки варьируется от 1090 до 2075 долларов, не включая перелет до Владивостока. Туристам обещают показать «монументальную архитектуру» и «чистые улицы» Пхеньяна, однако умалчивают о строгих правилах поведения в стране. Наличие подобных предложений у оператора заметило издание BG.Media.

Первый тур под названием «Жемчужное ожерелье Северной Кореи» запланирован на 17 марта. Стоимость восьмидневной поездки составляет 1610 долларов с человека за двухместный номер и 2075 долларов за индивидуальное размещение в отеле.

В программу включены посещения площади со статуями вождей, обзорных площадок с видом на город, стадиона и спортивной арены. Туристам также обещают экскурсию в метро, где разрешено посетить только две станции — «Возрождение» и «Слава».

Второй тур продолжительностью пять дней запланирован на начало апреля. Его стоимость начинается от 1090 долларов. Третий тур приурочен ко дню основания КНДР и включает посещение праздничного концерта. За восьмидневную программу придется заплатить 1529 долларов.

Для туристов запланированы трапезы в ресторанах местной кухни.

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