Financial Times: США спросили, сколько бригад Европа может развернуть в Украине 15.02.2025, 22:42

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Вашингтон решил выяснить готовность Европы защитить Киев.

США попросили Европу представить подробные предложения по вооружению, миротворческим войскам и мерам безопасности как часть гарантий безопасности, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам четырех западных чиновников, запрос европейским столицам был отправлен на этой неделе, после того как европейские лидеры потребовали участия в переговорах Соединенных Штатов и России по Украине. О договоренности немедленно начать переговоры американский президент Дональд Трамп объявил после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшегося 12 февраля.

«Этот [документ] позволяет нам убедиться в нашем участии», — сказал один из собеседников.

Вашингтон рассчитывает с помощью разосланных Госдепартаментом вопросов выяснить готовность Европы защитить Киев после подписания мирного соглашения, а также цену, которую та готова заплатить в обмен на участие в переговорах с Москвой.

По данным газеты, Госдеп запросил подробную информацию о военной технике, которую европейские страны смогут предоставить, а также о количестве бригад, которые они готовы развернуть на Украине. По словам американского чиновника, Европа должна представить «конкретные предложения или идеи» о том, как может выглядеть механизм безопасности под ее руководством.

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