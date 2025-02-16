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Bloomberg: Встреча Трампа и Путина может пройти до конца февраля

  • 16.02.2025, 2:33
Bloomberg: Встреча Трампа и Путина может пройти до конца февраля

Встреча может состояться в Саудовской Аравии.

Встреча президентов США и России может пройти в Саудовской Аравии до конца февраля. Об этом в субботу пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, на будущей неделе в Саудовской Аравии встретятся высокопоставленные представители двух стран для подготовки саммита с участием Владимира Путина и Дональда Трампа, главной темой которого была бы война в Украине.

Ранее сам Трамп анонсировал переговоры в Саудовской Аравии с участием высокопоставленных деятелей США и России. При этом он говорил и об участии в них представителей Украины. Как пишет Bloomberg, их участие возможно, однако Киев, по сообщению агентства, пока не в курсе деталей подготовки к встрече. «Большая часть" европейских стран, как сказано в публикации, также не поставлены в известность о деталях.

Представители Белого дома и Кремля не комментировали публикацию Bloomberg. Член Палаты представителей США Майкл Маккол, слова которого приводит агентство Reuters, однако, подтвердил, что американская делегация на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию как для переговоров с участием российских и украинских официальных лиц, так и для подготовки встречи Путина и Трампа.

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