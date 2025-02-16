В Минске ликвидируют все мусоропроводы? 16.02.2025, 4:56

Ответили в городской службе ЖКХ.

В Минске постепенно «ликвидируют» мусоропроводы в подъездах. Но тотальной их «зачистки» не планируется, сообщили агентству «Минск-Новости» в Минском городском жилищном хозяйстве.

Так, в этом году в столице планируют законсервировать более 1,8 тыс. «стволов» в рамках Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами.

«В соответствии с Жилищным кодексом Беларуси закрытие мусоропроводов может быть выполнено на основании решения, принятого участниками совместного домовладения. Это значит, что без согласия жильцов консервация запрещается», — уточнили в Минском городском жилищном хозяйстве.

В столичных многоэтажках сейчас функционируют более 7 тыс. мусоропроводов. За прошлый год удалось «закрыть» около 200. Поэтому, наверняка, работы растянутся не на один год.

Как отмечают специалисты, в пользу ликвидации мусоропроводов есть несколько аргументов. Со временем конструкция покрывается грязью и становится очагом болезнетворных бактерий и микробов. Появляется неприятный запах, проникающий в том числе и в квартиры. А при неправильном использовании мусоропровод может стать источником шума или пожара.

Жители домов с мусоропроводом, как правило, не сортируют отходы, даже если во дворе есть контейнеры для их раздельного сбора. Немаловажно и то, что через мусоропровод уходит тепло из подъездов и квартир.

Альтернативой мусоропроводам в МГЖХ назвали модульные контейнерные площадки закрытого типа. В 2024 году установлены 742 конструкции, а в этом году специалисты намерены поставить еще 711 единиц.

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