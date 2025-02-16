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Премьер Финляндии призвал к срочному саммиту ЕС

  • 16.02.2025, 6:00
Премьер Финляндии призвал к срочному саммиту ЕС
Петтери Орпо
Фото: Silja Viitala / Yle

Ни одно мирное соглашение нельзя заключить без участия Украины и Европы.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предложил созвать срочное заседание Европейского совета, чтобы выработать общую позицию относительно роли Европы в переговорах относительно войны России против Украины.

Об этом он заявил в интервью Euractiv.

Он отметил, что не удивляется тому, что президент США Дональд Трамп лично связался с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения возможных переговоров.

В то же время Орпо подчеркнул, что ни одно мирное соглашение нельзя заключить без участия Украины и Европы.

«Только Европейский Союз может принимать решения по безопасности, членству Украины в ЕС или ее восстановлению. Для этого должно быть место за столом переговоров», — заявил финский премьер.

Он отметил необходимость скорейшей выработки единой позиции ЕС.

«Мы могли бы провести внеочередное заседание Европейского совета. Я уже обсуждал этот вопрос с президентом Европейского совета Антониу Коштой. В любом случае мы должны позаботиться, чтобы голоса лидеров ЕС были услышаны», — подытожил Орпо.

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