«А в своем ли уме Путин?» 13 16.02.2025, 8:59

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Глава РФ безумным поступком выстрелил себе в ногу.

Военный эксперт Давид Шарп считает, что со стороны российского диктатора было безумием ударить по Чернобыльской АЭС.

Тема ядерного оружия довольно чувствительная, поэтому Кремль давно предостерегали от его применения, напомнил Давид Шарп.

И вдруг накануне мирных переговоров, когда России стоило бы вести себя максимально красиво, Путин отдает приказ ударить по ядерному объекту Украины.

Никакой логики в этом поступке нет, и точно можно сказать только одно, что это точно не улучшит репутацию России в глазах Запада, а только ухудшит ее.

Об этом Давид Шарп рассказал в эфире «Одеса. LIVE».

Военный эксперт обозначил свои мысли на тему удара российским дроном по Чернобыльской АЭС: «В данном случае умышленная атака четвертого энергоблока - это что-то безумное. Почему безумное? Дело даже не в том, что это серьезную опасность реально представляло. Но игры с ядерной безопасностью, причем умышленные, причем речь идет о таком знаковом и специфическом объекте, как Чернобыльская АЭС, то такого рода кадры и такого рода происшествие говорит о том, что Путин портит репутацию России, и заставляет многих задаться вопросом, а в своем ли он уме, поэтому мне сложно представить, что хотят запугать Украину или Запад вот такими действиями. Это вызывает раздражение, вызывает удивление, но портит репутацию».

«Россия, что называется, «выстрелила себе в ногу», на мой взгляд, с международной точки зрения. Видимо, сделали это умышленно, и это очень странно, тем более сейчас, потому что даже раньше избегали такого рода действий, то есть я не думаю, что это сигнал какой-то о нежелании вести переговоры или желании. Как они будут вести переговоры, покажет время. У Трампа есть инструменты давления на Россию, и от него очень многое зависит», - пояснил Давид Шарп.

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