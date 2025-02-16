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Эксперт: Готовится «самоубийство» Лукашенко

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  • 16.02.2025, 9:15
  • 13,650
Эксперт: Готовится «самоубийство» Лукашенко

Под диктатором основательно подпилят сук.

Новость о том, что США ведут переговоры о сделке с режимом Лукашенко, стала определенной неожиданностью. The New York Times, в частности, сообщал, что, по условиям сделки, Лукашенко выпустит значительную часть политзаключенных и даже прекратит политику репрессий, а США отменят (или ослабят) санкции против калийной отрасли и банков Беларуси.

Сделка, по оценкам американской стороны, позволит Лукашенко уйти на дистанцию от России.

Политический аналитик Александр Фридман полагает, что уже сама утечка информации свидетельствует, что до реализации сделки еще очень далеко.

— Ее реализация могла бы пойти на пользу Беларуси и стала бы политическим самоубийством для Александра Лукашенко, — отмечает Александр Фридман.

Отказом от репрессий он основательно подпилит сук, на который забрался в 2020 году, а Россия в нынешних геополитических условиях вряд ли позволит ему уйти на дистанцию.

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