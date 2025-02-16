ISW: Россия может изменить цель на фронту 2025 году 2 16.02.2025, 9:24

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Американские аналитики назвали новое направление.

Российское командование может изменить приоритет наступательных операции с Покровска на Константиновку весной и летом 2025 года. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что именно поэтому продвижение врага на Покровском направлении значительно замедлилось в последнее время.

«Продвижение российских войск на юг и юго-запад от Покровска замедлилось за последние две недели на фоне признаков того, что российское военное командование может предоставить приоритет наступательным операциям против Константиновки - самой южной точки украинского фортификационного пояса в Донецкой области - весной и летом 2025 года», - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, в декабре 2024 и январе 2025 года российские войска быстро продвигались вперед с целью расширения российского выступления на юг и юго-запад от Покровска, но ситуация изменилась в начале февраля, когда войска РФ значительно замедлили наступление на данном направлении.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ситуация на Покровском направлении улучшилась, а представитель бригады, которая действует на данном направлении, заявил об уменьшении интенсивности атак со стороны российских оккупантов.

«Вражеские силы пытались продвинуться к северу от Котлиного и к западу от Удачного, но, похоже, столкнулись с более слаженной украинской обороной в этих районах. Силы обороны провели контратаку в районе Котлинного и Песчаного, что может создать угрозу для всей группировки российских войск на данном участке фронта», - отметили в ISW.

Аналитики предполагают, что командование российской армии может сделать приоритетным наступление на Константиновку в 2025 году и поэтому усиливает группировку на данном направлении за счет сил с Покровского направления.

«Захват Покровска был главной оперативной целью российского военного командования в Донецкой области с февраля 2024 года, и российское военное командование могло передислоцировать элементы 8-й ОВА (общевойсковой армии РФ - ред.) для усиления российских подразделений на Покровском направлении, если Россия намеревалась и в дальнейшем считать эту задачу приоритетной в 2025 году. Передислокация значительных российских сил на Константиновское направление указывает на то, что российское военное командование, возможно, определило наступление на Константиновку приоритетной задачей на весну и лето 2025 года», - подытожили в ISW.

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