Чехия передала Украине 1,6 млн снарядов 5 16.02.2025, 9:38

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И гарантирует дальнейшие поставки.

В рамках чешской инициативы по поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов было поставлено 1,6 миллиона снарядов и, по словам президента Чехии Петра Павела, она будет продолжаться.

Об этом Петр Павел заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters.

Издание напоминает, что год назад Павел объявил о помощи Украине в ее войне против России в рамках чешской инициативы.

Президент Чехии отметил, что финансирование поставок обеспечено до апреля, и эта инициатива будет продолжаться и после этого.

«Мы получили от наших союзников достаточно ресурсов, чтобы покрыть потребности Украины до апреля этого года, а также здесь, на конференции, я провел переговоры с союзниками, чтобы рассмотреть возможность предоставления больших ресурсов», — заявил Павел.

«Сейчас мы не можем позволить себе, так сказать, снять ногу с педали газа... мы должны поддерживать Украину по крайней мере до тех пор, пока не будет принято мирное соглашение, и пока мы не будем уверены, что Украина может стоять на собственных ногах», — заявил Павел.

В рамках этой инициативы чехи используют свой дипломатический, деловой и промышленный опыт для поиска крупнокалиберных боеприпасов по всему миру и отправляют их в Украину при финансировании союзников НАТО.

Павел сообщил, что за последний год Украина получила 1,6 миллиона крупнокалиберных боеприпасов.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в январе рассказал, что в Украину уже доставили 80% обещанных в рамках чешской инициативы боеприпасов. Он выразил благодарность Чехии за эту инициативу, которая, по его словам, оказалась очень полезной.

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