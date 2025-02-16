Глава МИД Польши: Российская экономика начинает истощаться 2 16.02.2025, 9:51

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Радослав Сикорский

Справедливый мир для Украины возможен в среднесрочной перспективе.

По мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, достижение справедливого мира для Украины возможно не сразу, а в среднесрочной перспективе.

Об этом Сикорский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Укринформ».

Глава польской дипломатии констатировал, что правитель России Владимир Путин ведет в Украине колониальную войну. И чтобы убедить российского лидера ее прекратить, нужно ему доказать, что «цена, которую ему придется заплатить, была бы неприемлемой».

«Российская экономика начинает истощаться. Если мы убедим его, что не вернемся к отношениям, которые были раньше, и мы можем делать это дольше, чем он, тогда он заключит сделку», — заявил Сикорский.

Он добавил, что план Европы должен заключаться в продолжении вооруженной поддержки Украины, пока Киев готов противодействовать агрессору.

Сикорский отметил, что Путин также хочет мира, но на собственных условиях, ожидая капитуляции Украины.

По его мнению, вопрос сейчас в том, как достичь мирного соглашения, которое устроит все стороны. Поэтому, указывает глава МИД Польши, для достижения мирной договоренности, которая устроит все стороны, нужно настраиваться на среднесрочную перспективу.

В Мюнхене США попросили Европу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины.

В то же время, Трамп недавно поддержал идею о возвращении РФ в G7.

Страны «Группы семи» (G7) договорились связать дальнейшие усиления санкций против России с ходом будущих мирных переговоров.

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