«Через девять месяцев после похода в обменник возникли вопросы» 13 16.02.2025, 10:07

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Белорус поехал в банк, чтобы обменять доллары.

Началась история еще в 2023 году. Мужчина поехал в банк, чтобы обменять доллары, вернулся домой и успел забыть о том визите в обменник. Но в 2024 году на него вышли с вопросом — где 100 долларов, которые он забрал из банка? Оказалось, в тот день в банке обнаружили недостачу, пишет «Онлайнер».

Не такая редкая история

Случаи, в которых люди уходят из банка с деньгами, которые они не должны были забирать, периодически попадают в сводки милиции.

Последний из них, о которой рассказали общественности, — кассир в Могилеве по ошибке выдала лишнюю 1000 рублей. Она не убрала наличные, которые получила от предыдущего клиента, и передала их клиенту вместе с его деньгами. 19-летний парень уехал домов в Шклов, но его вычислили и завели уголовное дело.

Еще одна история из Могилева, но тут уже есть решение суда — мужчину признали виновным в тайном похищении имущества (краже), на основании ч. 1 ст. 205 УК ему дали штраф 90 базовых величин (в 2024 году это было 3600 рублей). Кассир банка по невнимательности допустила ошибку и передала мужчине лишние 1120 рублей.

Случай в Гомеле, в который сложно поверить: женщине вместо тысячи долларов по ошибке выдали 10 000 долларов. Эта история еще из 2014 года, тогда за информацию о женщине, забравшей деньги, обещали вознаграждение до тысячи долларов.

Даже если в операции с наличными не участвует кассир, все равно есть смысл пересчитать полученные деньги. Минчанин забрал в банкомате 600 рублей, потому что думал, что это «ошибка банка». Итог — уголовное дело.

В банках советуют не забирать чужие деньги в устройствах самообслуживания, если их там забыл предыдущий клиент. Как правило, банкоматы настроены таким образом, что спустя какое-то время (30—60 секунд) устройство забирает забытые деньги обратно.

— Если деньги по-прежнему остаются на виду и их может кто-то забрать, лучше всего сообщить об этой ситуации в банк — в тот, которому принадлежит банкомат.

«Не помнит, чтобы брал чужие деньги»

А этой историей с редакцией поделилась дочь мужчины, который попал в похожую ситуацию. Семья попросила не упоминать их настоящие имена — история не из приятных, а отцу почти 80 лет, он очень переживал из-за случившегося.

4 июля 2023 года Алексей сел на велосипед и поехал в банк. Точную дату он помнит хорошо — это день смерти его сына, он хотел поменять валюту, чтобы обновить надгробие. Он взял деньги, съездил в банк с долларами и вернулся с белорусскими рублями. Деньги положили к другой наличке, чтобы рассчитаться с рабочими, когда они все закончат.

В марте 2024 года к Алексею пришли из Следственного комитета и начали задавать вопросы по поводу денег, с которыми он вышел из банка 9 месяцев назад, и лишних 100 долларов. На многие из них он не мог ответить из-за нюанса со здоровьем — у мужчины инвалидность второй группы по зрению.

— Если ему надо рассмотреть какие-то мелкие предметы, он дома берет большую лупу, такую толстую, как линза. Если он что-то читает, то с помощью нее. Деньги он по цвету отличить может, но путает некоторые купюры, которые по цвету похожи.

Он близко видит плохо, но очертания предметов, людей, машины, светофор, деревья — все это различает. Но, чтобы вы понимали, какое у него зрение: я могу пройти мимо него на улице, и, если я его не окликну, он не узнает, что это я шла, — рассказывает дочь.

Почему в таком случае именно мужчина менял деньги? Дочь говорит, что отец всегда ходил в банк и проблем не возникало. Да, он ездил на велосипеде — несмотря на инвалидность, он может это делать. Точную сумму, которую он менял, мужчина не мог вспомнить — доллары ему давала супруга в сложенном виде, она же брала у него белорусские рубли и, не пересчитав, положила в заначку к другим деньгам.

— Они даже не думали, что это какие-то «левые» деньги или еще что-то. Понятно, у них там пенсия сложена, они еще эти деньги туда положили. В общем, точную сумму они назвать не могут.

Выяснилось, что до Алексея к тому же кассиру подходила женщина, сотрудница этого банка. Она делала перевод в долларах своему сыну, позже выяснилось, что 100 долларов из суммы к нему не дошли. По одной из версий, они могли остаться в лотке для приема и выдачи денег.

— Почему к вашему отцу пришли спустя такое время? Женщина не сразу обнаружила пропажу?

— Когда она узнала про эти деньги, я не знаю. На какой день это случилось, нам не озвучивали.

Пока шло разбирательство, летом 2024 года мужчина передал 100 долларов, женщина, которая тогда недосчиталась этой суммы, дала ему расписку.

— Потом в конце лета, в августе 2024-го, позвонил папе следователь, говорит, придите, ваше дело прекращается по амнистии. И на этой стадии все закончилось.

Но в январе этого года Алексею снова позвонили и попросили прийти на беседу. Пояснили, что на этот случай обратила внимание прокуратура.

— Папа настаивал на том, что не брал чужие деньги. Я говорю: папа, может, ты не помнишь, или это случайно. Но мне бы он сказал, ему смысла нет отпираться. Говорит, какое позорище оказаться в такой ситуации на старости лет.

И когда к нему пришли через девять месяцев… Извините, иногда ты не помнишь, что делал вчера. Хотя я не скажу, что у него склероз или деменция.

Совсем недавно стало известно: дело все же закрыто. Драматичную историю в семье хотели бы больше не вспоминать, хотя у них есть вопрос, какую ответственность в таких случаях несут кассиры.

— Получается, два зрячих человека, кассир и клиентка, недосмотрели, а человек с инвалидностью пришел и чуть не остался виноватым во всей истории.

Что говорит закон?

Что делать, если в банке выдали лишние деньги, объясняет юрист Татьяна Ревинская.

— Найденные, излишне выданные по ошибке деньги — это чужое имущество, оставить их себе и никуда не сообщить, не возвращать, конечно же, нельзя.

Найти человека, получившего лишние купюры, сейчас несложно. Поэтому необходимо вернуть деньги в банк либо в милицию, сообщив обо всех обстоятельствах.

— С точки зрения гражданско-правовой ответственности это неосновательное обогащение. Банк вправе при установлении личности человека и при невозврате денег истребовать их через суд (п. 1 ст. 971 ГК). В этом случае, кроме того, банк может потребовать уплаты процентов за пользование чужими деньгами (п. 2 ст. 976 ГК).

Если будет достоверно установлен человек, который присвоил «лишние» деньги, и он будет категорически отрицать данный факт, в этом случае (конечно, при доказанности его вины) речь может идти и об уголовной ответственности по ст. 215 УК (присвоение найденного имущества; наказывается общественными работами, или штрафом, или арестом).

Однако, чтобы действия виновного квалифицировали по этой статье, он должен завладеть суммой не менее 1 тысячи базовых величин (сейчас — 42 000 рублей). Присвоение денежных средств в размере до этой суммы влечет административную ответственность по ст. 11.4 КоАП (штраф до 5 БВ).

— Что касается работника банка, то оценку его действиям даст соответствующая проверка. Наниматель должен проверить, все ли было выполнено работником в соответствии с требованиями, которые предъявляются к выполняемым операциям.

При выявлении ошибок наниматель должен рассмотреть и учесть наличие причинно-следственной связи между причиной, которая повлекла материальный ущерб, и последствиями, то есть причинением этого ущерба. При наличии вины работника его могут привлечь к материальной ответственности — ему придется возместить ущерб.

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