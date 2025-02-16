«Оставила маленький презентик» 16.02.2025, 10:20

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Белоруска рассказала, как потеряла крупную сумму и в тот же день получила хорошие новости.

В середине недели с жительницей Бреста Аленой случилось неприятная ситуация. По дороге в магазин женщина потеряла крупную сумму. О произошедшем она сообщила в TikTok и попросила о помощи. Видео стало расходиться. На следующий день ее ждали хорошие новости. Историю, которая помогает поверить в людей и добро, она рассказала в своем аккаунте, пишет «Зеркало».

По словам Алены, деньги она потеряла, когда они с ребенком переходили дорогу, чтобы дойти от машины до магазина. Было это на улице Гоголя, недалеко от СШ № 9, магазинов тканей и «Хит». Речь идет о 250 рублях. Эта сумма лежала в маленьком кармане рюкзака, который женщина забыла закрыть. За некоторое время до этого она доставала оттуда купюры, чтобы заплатить ребенку за занятия.

— Кто-то сразу их подобрал, — делилась предположениями брестчанка и просила максимальный репост. — Может быть, [увидит] человек, который эти деньги подобрал. Возможно, это был ребенок, который принесет их домой или начнет тратить в магазине.

Алена надеялась, что потеря найдется, так и случилось. На следующий день после грустного ролика, она записала новое видео, но уже с хорошими новостями.

— Денюжка нашлась. Вчера вечером (вероятно, речь про четверг, 13 февраля. — Прим. ред.), после того как ко мне приходили из милиции (женщина подала заявление о пропаже. — Прим. ред). Наверное, через час в TikTok мне написали две девушки. [Сказали], что видели объявление на магазине «Дионис», [в нем говорилось], кто потерял деньги, обращайтесь по телефону такому-то. Они спросили: «Возможно, это ваши». Я сразу подумала, скорее всего, мои. Не думаю, что каждый день или пять-десять минут люди теряют деньги в одном и том же месте.- рассказала она.

На следующий день Алена поехала в магазин. Продавцы не знали, кто повесил объявление. Брестчанка набрала по указанному номеру. Трубку сняла женщина. Во время разговора она уточнила у Алены, о какой сумме идет речь. Та назвала, цифры совпали, это стало подтверждением, что это ее деньги.

— Я подождала, пока она подъедет, она мне вернула мои деньги. Я ей оставила маленький презентик, за то, что она нашла и помогла, — описывает ее Алена. — На самом деле человек очень хороший, добрый. Я всегда говорила: есть доброта. Она возвращается, нужно всегда помогать.

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