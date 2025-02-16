Келлог: Украинцы точно будут за столом переговоров, европейцы — вряд ли 17 16.02.2025, 10:33

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Скандальное заявление спецпредставителя Трампа.

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог, отвечая на вопросы на конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене, заявил, что Украина, вне всякого сомнения, будет за столом переговоров о завершении войны, начатой Россией против этой страны, передает «Радио Свобода».

Келлог прокомментировал звучащие в последние дни в Киеве и в странах ЕС опасения, что Соединенные Штаты и Россия будут вести двусторонние переговоры о мире и поставят Украину и европейских союзников перед фактом.

Украинцы будут за столом переговоров

«Конечно, украинцы будут за столом переговоров», - заявил Келлог. Прямое же участие в переговорах представителей ЕС, как следует из его слов, не предполагается. При этом, по словам представителя президента США, сейчас он ведет дискуссии с европейскими лидерами и собирает их предложения, чтобы европейские интересы тоже были учтены в ходе переговоров.

Ранее как лидеры ЕС, так и президент Украины Владимир Зеленский заявляли, что представители ЕС должны напрямую участвовать в переговорах о мире. Формула таких переговоров, однако, до сих пор не определена. Келлогг заявил, что в них в любом случае должны участвовать Россия и Украина, а также США в качестве посредника. По словам Келлога, он взял на себя обязательство подготовить такие переговоры в течение 180 дней. Война же, по его словам, должна завершиться в течение года. Как отметил спецпосланник президента США, сам он стремится работать как можно быстрее, так, чтобы результаты его работы стали видны уже через несколько недель или дней, а не через полгода. Это требование президента Трампа, подчеркнул Келлог.

Келлог подтвердил, что на будущей неделе посетит Украину. Его поездка в Москву не предполагается - по его словам, контакты с Россией по поручению президента Дональда Трампа будет поддерживать другой спецпредставитель, Стивен Уиткофф.

По словам Келлога, США рассматривают сейчас различные варианты гарантий безопасности для Украины. Спецпредставитель подчеркнул, что само по себе прекращение огня и перемирие не будут успехом для Украины - мерилом успеха будет то, будут ли созданы достаточно сильные гарантии в случае нарушения условий перемирия.

Россия должна пойти на уступки

По словам Келлога, Россия, полагаясь на грубую силу и не считаясь с потерями, не добьется успеха в войне. Чтобы завершить войну с Украиной, Москве необходимо будет пойти на уступки. Помимо прочего, он назвал возможные территориальные уступки - по всей видимости, речь идет об отказе от контроля над частью ныне оккупированных украинских территорий.

Также, как заявил представитель президента США, Вашингтон хотел бы, чтобы Москва отказалась от союзов со странами-противниками США, такими как Северная Корея, Иран или Китай. Келлог отметил, что в случае нежелания Москвы идти на уступки США могут ввести дополнительные санкции, направленные в том числе против российской нефтяной отрасли. При этом спецпосланник отверг звучащую в том числе в Киеве и странах ЕС критику США за их контакты с Россией и лично Владимиром Путиным, отметив: «Хотим мы этого или нет, но надо говорить и с противниками».

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что положить конец войне в Украине - одна из главных его целей. На днях он созвонился с президентом России Владимиром Путиным и, как он утверждает, получил от него заверения, что Россия будет стремиться к миру. Трамп говорил по телефону также с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, уже достигнут существенный прогресс на пути к миру. В то же время, пока не сообщалось о каких-либо договоренностях о начале мирных переговоров с участием сторон конфликта, требования которых порой диаметрально противоположны. Боевые действия продолжаются.

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