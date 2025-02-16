«На улице стоят очереди по 300 человек» 4 16.02.2025, 10:52

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Что происходит в самом популярном ресторане Минска прямо сейчас.

Совсем недавно на Интернациональной открылся большой ресторан для поклонников корейской уличной еды и K-Pop-культуры Chiko. Он и является причиной длинных и веселых очередей уже которые выходные подряд (о чем мы уже писали). Не сходить туда и не попробовать, по какой прикормке так дуреют поклонники дорам и айдолов, было бы огромным упущением. Поэтому журналисты «Онлайнера» специально ничего не ели с утра, зарядили фотики и отправились проинспектировать уголок Сеула в самом центре Минска.

Как открыть K-Pop-ресторан для дочери и стать Папой Чико

Милая хостес азиатской внешности (все по фэн-шую) встречает нас у входа. На стенах неон, повсюду иероглифы. Из колонок играет музыка от корейских айдолов, разноцветные люди курсируют от стола к крану с бесплатным куриным бульоном (а тут есть и такое), а от него — к игровым автоматам и фотозонам. Ощущение, будто попал в предбанник азиатского Диснейленда. Уже прикольно, а тут еще и кормят вроде неплохо, говорят.

— Здравствуйте, а нам нужен ваш Папа Чико.

— Да, вас уже ждут, проходите!

Будний день, 12:30, а мест почти уже нет. В какой-то момент нашего пребывания тут забьется даже полная посадка — что же происходит по вечерам?

— По выходным у нас пока что очереди на улице стоят до сих пор. На открытии человек 300 выстроились прямо на улице. И приятно, и неловко одновременно: было желание выйти и всех чаем напоить хотя бы, но нам нельзя по правилам, — рассказывает владелец ресторана, тот самый Папа Чико Александр.

Коротко посвящаем в суть дела: 1 февраля в Минске открылся ресторан для любителей K-Pop-культуры Chiko. Так что, если вы все еще не могли понять, откуда на Интернациональной такие очереди и что же там раздают, — вот вам и ответ. Раздают тут корейскую еду и напитки под фоновые трели птенчиков из группы BTS и прочий соответствующий плейлист. Комьюнити поклонников K-Pop всегда отличалось дружностью и сплоченностью вокруг своей идеи, так что такой ажиотаж неудивителен.

— В первый день мы, по примерным подсчетам, обслужили около полутора тысяч человек. Это был реальный стресс-тест для персонала, но все справились. Мне очень нравятся наши гости: молодые, яркие, но при этом интеллигентные и вежливые. Все прошло очень мирно и приятно.

Chicko — российская франшиза. Минский ресторан стал 51-м для сети и одним из самых больших. А еще, как говорит Александр, у нас в городе еда вкуснее, чем в остальных. Дело в ингредиентах. Тот же туровский сыр в их знаменитой съедобной «монетке», кажется, можно растянуть от стола до входа в заведение.

— Мы даже задумались о том, чтобы поставлять белорусскую молочку и мясо в остальные рестораны сети. Меню одинаковое везде, но те, кто приезжал в Минск и ел у нас, утверждали, что у нас вкуснее.

Идея открыть Chicko была «подсказана» Александру его маленькой дочкой. Девочка очень любит корейскую культуру, записывает K-Pop-песни и теперь на седьмом небе от счастья — никак не может перестать заказывать у папы корн-доги из Chicko.

— Вообще у меня мебельный бизнес, и я не думал, что такой ресторан будет прям-таки выгоден в финансовом плане. Казалось, что надежнее купить какую-то более известную франшизу общепита и не рисковать. Но дочка подсадила меня на корейскую культуру, и вот я привез Chicko в родной Минск. И похоже, у нас все шансы стать самым популярным рестораном в моменте. Выручка в день открытия у нас была сумасшедшая — около 30 000 рублей. Я никогда больше не буду недооценивать мощь поклонников K-Pop!

Доширак и трюфель, сладкий шприц, сырные монетки и уточки. Пробуем корейскую еду

Так, ладно, бизнесы бизнесами, но теперь к еде. Папа Чико (его реально все тут так называют — дело в милых роликах в инсте) советует нам свои любимые позиции.

Первым делом берем корейский корн-дог в панировке из доширака (ну сам бог велел), политый трюфельным соусом и сладкой розовой горчицей. Как доширак и трюфель не начали классовую войну прямо на корн-доге — вопрос открытый. Но, знаете, вкусно!

— Мы еще хотим уговорить хозяев франшизы делать наши корн-доги из белорусских сосисок. Так что скоро они станут еще вкуснее.

Вообще, несмотря на статус франшизы, кухня в Chicko, по идее, соответствует довольно высоким стандартам. Главный шеф сети (и, собственно, автор меню) Курсан в прошлом году стал победителем Korean International Culinary Competition в Сеуле — главного конкурса корейской еды, в котором принимали участие более 1000 поваров со всего мира. Так что можно брать что угодно, и обломаешься навряд ли.

Взяли острый кимпаб из курицы. В меру остро, панировка хрустит — все по ТЗ. Попробовали сырный рамен — этой позиции в меню пока нет, но скоро ее введут официально. Возможно, уже с понедельника, как нам шепнули по секрету. Во-первых, это красиво. Вкус тоже не разочаровал. Может, разве что чуть побольше бульона не помешало бы. Папа Чико соглашается: говорит, что насчет этого тоже уже договаривается с авторами меню.

Еще скоро заработают встроенные в столы грили. Жарить мясо можно будет самостоятельно, не вставая с мест: такой «атраксьон» понравится даже папам фанатов корейской культуры. Так можно делать далеко не во всех ресторанах. Также взрослые могут попробовать тут китайское пиво — оно тоже есть в меню. Но большинство приходят все же за едой и атмосферой, а не за алкоголем.

А мы тем временем попробовали суши — они тоже зашли. Особенный респект безалкогольным напиткам: кусочки фруктов, шарики, как в бабл-ти, натуральные соки — это не просто кола, чтобы запить и прожевать. Один из напитков принесли в паре со шприцем с голубой жижей внутри. Нет, его содержимое тоже для приема внутрь через рот, а не инъекционно: кислый коктейль с его помощью можно самостоятельно подсластить до нужных пропорций. Удобно.

На десерт — вишневый моти и те самые инстаграмные уточки из панакоты. Да, те, что трясутся. Потрясли, побили ложкой, сняли на камеру — прикольно! А потом вероломно отрубили уточке лапки (прости, корейский Дональд Сан) и попробовали. Желтая, банановая — для любителей сладкого-пресладкого. Те, что ванильные, — чуть помягче в плане сахара. Доесть все, честно, не получилось — нам бережно завернули остатки. Уже вечером все было доедено.

Нам ничего не платили за комплименты, но придраться и вправду толком не к чему — вкусно и красиво. Шеф сети, кажется, не зря выиграл это свое корейское кулинарное «Евровидение».

Каково работать с зумерами, которые в любой момент могут начать танцевать

К нам присоединяется один из помощников управляющего — Матвей. До Chicko он работал в ресторане при отеле Mariott. Тяжелый люкс и белые рубашки. Стало интересно, каково ему теперь ходить в свободном худи и работать с K-Pop-зумерами.

— Тут все по-другому, но мне нравится новый опыт. С такими молодыми ребятами работать интересно, конечно, они движовые, могут начать вдруг танцевать, мы постоянно музыку слушаем тут. Иногда забавно выходит: молодой сотрудник может забыть поменять ценник, но все эти сложнейшие движения в K-Pop-танце помнит, даже если ночью разбудить. Но вообще могу только похвалить: все ребята выдержали это безумное открытие. В одной из российских точек после первого дня сменилось 90% персонала: не потянули. А у нас все справились.

Ребята показывают нам фото гостей в ярких косплейных нарядах. Не в каждый фастфуд люди собираются, как на карнавал, конечно — им есть чем гордиться. Папа Чико в очередной раз признается в любви к своей аудитории.

— Их так много, и все такие вежливые и воспитанные. Улыбаются, не пьют, не курят, шлют сердечки (показывает) — меня тоже научили. Тут рядом совсем Зыбицкая, но я рад, что в Chicko своя атмосфера. И она многих привлекает. Я тут недавно видел по записям из камеры, как пара, одетая явно по-ресторанному, проходила мимо очереди и парень так заинтересовался, что захотел к нам. Стоит в очереди, а подруга в вечернем платье его одергивает: пошли, мол, мы ж в ресторан шли — я вон как оделась. Еле увела! — смеется Александр.

Контрольный вопрос: стало интересно, сможет ли Папа Чико назвать полный состав группы BTS?

— Ой, извините, я пока не знаю, честно… Могу дочке позвонить — она поможет. Я пока даже не все названия блюд могу запомнить. Чую, что меня тут еще успеют во всю эту культуру с головой утянуть. Но лучше поступательно. Вот, начал с корейских сердечек!

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