WP: В Киеве были шокированы сделкой, предложенной Трампом 5 16.02.2025, 10:58

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Проект соглашение по редкоземельным ресурсам сравнили с колониальной политикой в 18-м веке.

Администрация президента США Дональда Трампа попыталась добиться от Украины прав собственности на 50% ее полезных ископаемых.

Это соглашение, которое Киев отказался подписывать, вызвало серьезный резонанс в европейских дипломатических кругах.

Об этом пишет влиятельное американское издание The Washington Post.

По данным газеты, выгода, которую сейчас пытается получить от Украины Трамп, может намного превосходить затраты на предоставленную ей военную помощь. Киев ожидаемо отказался подписывать документ и сейчас готовит встречное предложение.

«Соглашение, которое готовят украинцы, даст доступ Соединенным Штатам к природным ресурсам страны, но будет содержать еще и гарантии безопасности для Украины», - пишет WP, ссылаясь на 7 информированных источников.

Зеленский об этом откровенно говорит. «Мы можем думать о том, как распределять прибыли, когда гарантии безопасности понятны. До сих пор я не видел этого в документе», - сказал журналистам украинский лидер 15 февраля.

Известно, что скандальный документ Украине 12 февраля привез министр финансов США Скотт Бессент. Киев находится в отчаянном положении и остро нуждается в сохранении помощи Соединенных Штатов.

Однако, несмотря на это, соглашение в первоначальном виде украинцы подписывать отказались.

«Высокопоставленный украинский источник рассказал, что был ошеломлен масштабами того, что требовала от Украины администрация Трампа. Он сравнил это с тем, как европейцы делили африканские колонии в 18-м веке. С его слов, документ может привести к тому, что разработка ресурсов Украины будет отложена на десятилетия без гарантий, что инвесторы действительно зайдут в страну», - говорится в статье.

Сообщается, что Вашингтон заинтересован в контроле над критически важными ресурсами: литием, графитом и ураном. В Украине есть внушительные запасы этих материалов, стоимость которых в будущем, вероятно, будет расти. По предварительным оценкам, общая стоимость редкоземельных ресурсов Украины может достигать $5 трлн. Сумма значительно превосходит ту, которую потратила Америка на военную помощь Украине.

У Зеленского, по данным источника, было всего несколько минут на изучение соглашения перед встречей с главой американского Минфина.

«Еще один источник сообщил, что Киев получил соглашение по добыче полезных ископаемых всего за 4 часа до встречи Бессента с Зеленским… И на этой встрече американский министр настаивал на немедленной подписи. Украинский президент не пошел на это», - пишет WP.

Зеленского не устроило также то, что документ, предоставленный американцами, был, скорее, меморандумом без юридической силы, а не серьезным международным соглашением. Для Киева, который рассчитывает на долгосрочное сотрудничество, такой вариант неприемлем.

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