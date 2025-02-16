«В гробу кто будет перед ними молиться?» 16.02.2025, 11:14

Священник разобрал традиции и суеверия белорусов.

Со смертью человека связано немало традиций и суеверий. В одних семьях, например, в доме, где находится покойник, завешивают зеркала, в других — с умершего снимают крестик. Однако нужно ли это делать? На эти вопросы ответил протоиерей Павел Яцукович, ключарь кафедрального собора Воскресения Христова в Борисове, настоятель Князь-Владимирского храма.

По словам Павла Яцуковича, закрывать окна и форточки, а также занавешивать зеркала в помещении, где находится покойный, — это «нелепое суеверие».

— Люди говорят о том, что душа умершего может испугаться своего отражения в зеркале. Это даже смешно произносить. Или же что душа может застрять в зеркале, словно оно — портал в потусторонний мир. Церковь этого совершенно не поддерживает, — отметил настоятель. — Повторюсь, это обычное суеверие. А суеверие — это грех.

Снимать с усопшего крестик перед погребением тоже не нужно, объяснил священник.

— Мало того, крест кладется и в руки умершему человеку как образ того, что он был православным христианином, а на лоб полагается венчик с изображением Спасителя, Богородицы, Иоанна Крестителя. Во время прощания мы как раз прикладываемся к иконам, которые находятся на лбу усопшего человека, — рассказал он, отметив, что не стоит класть в гроб иконы. — Они пишутся для того, чтобы перед ними молились. А в гробу кто будет перед ними молиться? Никто. Икону лучше умершему в руки не давать. Если дали — перед погребением ее можно забрать и молиться перед ней дома. Никакой мистики в связи с тем, что она побывала у покойного или на кладбище, она не несет, и никакого негатива тоже.

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