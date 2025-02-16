Ким Чен Ын в Северной Корее издал странный запрет 16.02.2025, 11:17

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Ким Чен Ын

Из-за капитана английского «Тоттенхэма».

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын запретил трансляции матчей английского «Тоттенхэма» в стране, пишет The Sun. Режим диктатора не допускает к эфиру игры команд , в составах которых есть футболисты из ненавистной ему Южной Кореи. Капитаном «шпор» является южнокорейская звезда Сон Хын Мин.

Ранее жители Северной Кореи могли смотреть матчи английской Премьер-лиги (АПЛ) перед вечерними новостями, но теперь встречи лондонского клуба исчезли с экранов. 16 февраля «Тоттенхэм» сыграет с любимым клубом Ына – «Манчестер Юнайтед».

По данным исследования американского аналитического центра Stimson Center, в прошлом сезоне трансляции в Северной Корее также не включали матчи «Вулверхэмптона» из-за нападающего Хван Хи Чхана и игры «Брентфорда», где выступает защитник Ким Чжи Су.

Матчи в КНДР показывают в урезанном формате – всего 60 минут вместо 90, причем с задержкой в четыре месяца. Они идут перед выпусками новостей, которые наполнены пропагандой. Однако, по мнению аналитиков, спортивные трансляции остаются «одним из немногих моментов, когда северокорейское телевидение не пытается внушать зрителям свою повестку».

В 2022 году КНДР транслировала матчи АПЛ, а также чемпионатов Германии, Испании, Франции и Италии. В 2023-м в эфире остались лишь игры Премьер-лиги, Лиги чемпионов и чемпионата мира.

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