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Тренировка №1, которую должен попробовать каждый мужчина старше 40 лет

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  • 16.02.2025, 11:38
  • 9,772
Тренировка №1, которую должен попробовать каждый мужчина старше 40 лет

Эксперты советуют делать ее как минимум три раза в неделю.

Эксперты посоветовали лучшую силовую тренировку для мужчин старше 40 лет, пишет eatthis.com.

«Выполняйте эту тренировку 3 раза в неделю, оставляя как минимум один день отдыха между сессиями. Придерживайтесь 3-4 раундов следующих упражнений с контролируемыми, осознанными движениями, - говорится в публикации. - Эта программа разработана для максимального увеличения силы всего тела с помощью сочетания силовых тренировок и работы над устойчивостью корпуса».

Как быть в форме после 40 - тренировка №1

Как отмечается в статье, после 40 лет наращивание и поддержание силы - это не только вопрос внешнего вида, но и долголетия, профилактики травм и сохранения мышечной массы.

«Ключ к наращиванию силы после 40 лет - сосредоточиться на сложных движениях, контролируемых повторениях и упражнениях на повышение подвижности. Они позволят вам набрать силу, защитить суставы и сохранить функциональную силу на долгие годы», - пишет издание.

Программа тренировки включает такие упражнения:

становая тяга с трэп-грифом (4 подхода по 6 повторений);

тяга к кольцам или подвесным гантелям (4 подхода по 8 повторений);

болгарские сплит-приседания (3 подхода по 10 повторений на каждую ногу);

жим полуприседе (3 подхода по 8 повторений на каждую сторону);

перенос тяжестей (3 подхода по 30 секунд);

прокатка на ролике для пресса (3 подхода по 10 повторений);

Отдыхайте 60–90 секунд между подходами.

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