Тренировка №1, которую должен попробовать каждый мужчина старше 40 лет

Тренировка №1, которую должен попробовать каждый мужчина старше 40 лет12
- 16.02.2025, 11:38
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Эксперты советуют делать ее как минимум три раза в неделю.
Эксперты посоветовали лучшую силовую тренировку для мужчин старше 40 лет, пишет eatthis.com.
«Выполняйте эту тренировку 3 раза в неделю, оставляя как минимум один день отдыха между сессиями. Придерживайтесь 3-4 раундов следующих упражнений с контролируемыми, осознанными движениями, - говорится в публикации. - Эта программа разработана для максимального увеличения силы всего тела с помощью сочетания силовых тренировок и работы над устойчивостью корпуса».
Как быть в форме после 40 - тренировка №1
Как отмечается в статье, после 40 лет наращивание и поддержание силы - это не только вопрос внешнего вида, но и долголетия, профилактики травм и сохранения мышечной массы.
«Ключ к наращиванию силы после 40 лет - сосредоточиться на сложных движениях, контролируемых повторениях и упражнениях на повышение подвижности. Они позволят вам набрать силу, защитить суставы и сохранить функциональную силу на долгие годы», - пишет издание.
Программа тренировки включает такие упражнения:
становая тяга с трэп-грифом (4 подхода по 6 повторений);
тяга к кольцам или подвесным гантелям (4 подхода по 8 повторений);
болгарские сплит-приседания (3 подхода по 10 повторений на каждую ногу);
жим полуприседе (3 подхода по 8 повторений на каждую сторону);
перенос тяжестей (3 подхода по 30 секунд);
прокатка на ролике для пресса (3 подхода по 10 повторений);
Отдыхайте 60–90 секунд между подходами.