«Лукашенко понимает, что до конца года его песенка спета»11
- 16.02.2025, 11:59
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Диктатор залег на дно.
Телеграм-канал «Беларуская выведка» прокомментировал информацию из статьи The New York Times о том, что освобождение Александром Лукашенко гражданина США и двух белорусских политзаключенных может стать первым шагом к масштабной сделке между Вашингтоном и Минском:
— Прелюдия с освобождением заложников сработала. Лукашенко вступил в отведенную ему роль и включил для Запада режим «low profile», по-нашему - «залег на дно». Он понимает, что если Кремлю удастся договориться с Киевом, то до конца года его песенка спета.
Армия «союзного государства» припаркуется в Беларуси, и Москва сменит престарелого гауляйтера за ненадобностью. Животный инстинкт подсказывает Лукашенко, что нужно действовать прямо сейчас.