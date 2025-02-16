Россияне под Покровском едят снег и ищут еду в рюкзаках «двухсотых»10
- 16.02.2025, 12:05
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Интересные рассказы пленных оккупантов.
Российские оккупанты на горячем Покровском направлении страдают от обморожений и жалуются на отсутствие провизии.
Об этом сообщил мэр Геническа, командир взвода 24ОШБ «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов. По его словам, о проблемах российской армии на этом направлении рассказывают пленные оккупанты.
«Пленные с Покровского направления жалуются на постоянные обморожения и отсутствие провизии, рассказывают что вместо воды едят снег, если повезет топят его, еду собирают по рюкзакам 200-х и эвакуированных 300-х», - отметил «Осман».