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Россияне под Покровском едят снег и ищут еду в рюкзаках «двухсотых»

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  • 16.02.2025, 12:05
  • 4,342
Россияне под Покровском едят снег и ищут еду в рюкзаках «двухсотых»

Интересные рассказы пленных оккупантов.

Российские оккупанты на горячем Покровском направлении страдают от обморожений и жалуются на отсутствие провизии.

Об этом сообщил мэр Геническа, командир взвода 24ОШБ «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов. По его словам, о проблемах российской армии на этом направлении рассказывают пленные оккупанты.

«Пленные с Покровского направления жалуются на постоянные обморожения и отсутствие провизии, рассказывают что вместо воды едят снег, если повезет топят его, еду собирают по рюкзакам 200-х и эвакуированных 300-х», - отметил «Осман».

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