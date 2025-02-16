Фамилия одного из музыкантов Nizkiz появилась на стенде «Их разыскивает милиция» 1 16.02.2025, 12:14

3,370

Артист отреагировал иронично.

Леонид Нестерук, один из гитаристов группы Nizkiz, опубликовал фотографию в инстаграме. На ней виден стенд «Их разыскивает милиция», а на нем — его фотография. На публикацию первой обратила внимание «Медиазона Беларусь».

Судя по информации, музыкант обвиняется по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК Беларуси).

«Склад оружия и боеприпасов», — иронично написал Нестерук и выложил фотографию гитары. Сам музыкант находится за границей.

Nizkiz — рок-группа из Могилева. Основана в 2008 году. Репертуар состоит из авторских песен на русском и белорусском языках. Композиции группы были в ротации на «Наше Радио», «Свое Радио», «Радио Минск», «Радыё Сталiца», «Радио ОНТ», Euroradio, «Альфа Радио», «Мир» и других радиостанциях. Кроме того, группа была постоянным гостем на крупных фестивалях в Беларуси.

Коллег Нестерука — Александра Ильин, Сергея Кульшу, Дмитрия Халявкина — задержали 5 января 2024 года. Позже всех троих обвинили в «распространении, изготовлении, хранении, перевозке информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность» (ч. 2 ст. 19.11 КоАП). Сначала их судили по административным статьям, а позже перевели в СИЗО в рамках уголовного дела. В марте прошел суд. Музыкантов обвиняли по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) за участие в акциях протеста в 2020 году.

Позже стало известно, что их приговорили к 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия»).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com