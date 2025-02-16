СМИ: После разговора Путина с Трампом началась «расстыковка» Кремля с Пекином 12 16.02.2025, 12:32

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Фото: Getty Images

На российском ТВ — волна антикитайской риторики.

Диктатор РФ Владимир Путин, судя по всему, дал приказ на «расстыковку» с Китаем после своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Российская госпропаганда резко усилила атикитайскую риторику. Внимание на это обратил ресурс FAKE OFF.

Показательной стала передача на Общественном телевидении России (ОТР). Там в эфире появился член Президиума Совета по внешней и оборонной политике России Александр Лосев, который очень жестко прошелся по Китаю и российско-китайской дружбе.

«Что меня очень расстроило - это празднование китайского Нового года. Давайте зададимся вопросом, уместно ли праздновать иностранный национальный праздник так пышно, когда у нас идет «СВО»? (…) Большинство дронов, которые используют ВСУ, они китайского происхождения. Тысячи китайских дронов убивают наших солдат. Это тоже культурный обмен? Эти красные китайские фонари на одной чаше весов и жизни наших солдат на другой. Что перевесит? Это не глумление над погибшими от китайских дронов? Китайцы блокируют нам финансовые платежи уже много месяцев! Китайцы отказались поставлять оборудование для «Арктик СПГ-2», разорвали контракт, тем самым закрыв проект. Китайцы сейчас отказываются покупать нашу нефть… Вопрос: Россия - суверенная страна? Мы что, вассалы? Мы уезд Китая?» - заявил российский чиновник.

FAKE OFF считает такую риторику началом большой кампании по охлаждению отношений с Пекином.

«Кремль готовит почву для дистанцирования от Китая... После звонка Трампа пошел откат. Американский президент обозначил для Путина выгодную сделку - капитуляция Украины в обмен на признание сфер влияния. И вдруг Москва меняет риторику в отношении Пекина. Пропаганда будет нагнетать образ Китая как «не совсем союзника» . Возможны торговые конфликты», - пишет ресурс.

О том, что Кремль начал кампанию по разрыву отношений с прежними союзниками, пишет и российский Z-патриот Захар Прилепин.

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