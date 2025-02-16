ГАИ объявила 5-дневные рейды на «напряженных участках» дорог по всей Беларуси 3 16.02.2025, 12:41

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Один из штрафов может доходить до 210 рублей.

Госавтоинспекция Беларуси на период с 17 по 21 февраля объявила республиканскую профилактическую акцию «Если любишь, вези безопасно». В том числе инспекторы пообещали дежурить на «наиболее напряженных участках» улиц и дорог возле учреждений образования.

Эту акцию решили провести для повышения безопасности перевозки детей и чтобы предупредить ДТП с участием несовершеннолетних, а также для пропаганды использования детских кресел и бустеров.

В частности, инспекторы Госавтоинспекции пообещали усилить контроль за соблюдением водителями правил безопасной перевозки детей и подростков на (в):

личном авто,

маршрутках,

автобусах, школьных и при перевозке организованных групп.

«Кроме того, инспекторы организуют дежурства на наиболее напряженных участках улиц и дорог вблизи учреждений образования, будут пресекать нарушения правил перевозки, посадки и высадки несовершеннолетних», — предупредили в ГАИ.

Согласно ч. 6 ст. 18.13 КоАП Беларуси, за нарушение водителем правил перевозки пассажиров грозит штраф в размере до 4 базовых величин (до 168 рублей сейчас).

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В ведомстве напомнили, что перевозить детей в авто нужно с использованием удерживающих устройств, соответствующих их весу и росту. Если ребенку уже исполнилось 12 лет или его рост больше 150 см, то этот пассажир может ехать не в автокресле или бустере, но обязательно с пристегнутым ремнем безопасности.

По информации ГАИ, в прошлом году 202 ребенка-пассажира получили травмы в ДТП, 14 из них погибли. «При этом каждый второй несовершеннолетний перевозился с нарушением установленных правил», — утверждают стражи дорог.

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