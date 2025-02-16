Февраль не шутит: белорусам обещали суровую зиму со снегом и морозами 16.02.2025, 12:59

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Появился прогноз на следующую неделю.

Зима, пусть и сильно опоздав, вступила в свои права. Февраль, в отличие от января, наконец похож на себя. «Точка» узнала у синоптика Дмитрия Рябова, какой будет погода в ближайшую неделю.

Если кратко, то хорошего мало: мороз, снег и сильный ветер будут господствовать на территории Беларуси с 17 по 23 февраля.

Погода в начале недели

В понедельник и вторник сохранится морозная погода, в большинстве районов пройдет небольшой кратковременный снег. Ветер северо-западный, северный, умеренный. Температура в понедельник ночью от -9 до -15°С, во вторник будет на несколько градусов теплее. Днем 17 и 18 февраля – от -2 до -7°С.

Погода в середине недели

В среду существенных изменений не ожидается, разве что днем чуть потеплеет. Возможен небольшой снег. Ожидается слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ночью – от -3 до -8°С, в дневные часы – от 0 до -5°С.

В четверг и пятницу снова похолодает. Снега не будет. Ночью – максимум -12°С, днем – до -8°С.

Погода в выходные

В последние выходные февраля на погоду продолжит оказывать влияние холодный антициклон. Осадки возможны лишь в отдельных районах. Ветер по-прежнему будет северный. Ночью ожидается от -9 до -15°С, в середине дня в субботу – от -4 до -9°С, в воскресенье – от -3 до -7°С.

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