Reuters: Трамп выдвинул Европе требование по Украине 13 16.02.2025, 13:08

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Страны ЕС получили письма из Белого дома.

Белый дом предложил европейским странам определить, какие меры они готовы предпринять для обеспечения безопасности Украины после окончания конфликта.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, Вашингтон направил странам ЕС письма с шестью вопросами.

В них, среди прочего, упоминалась возможность миротворческой миссии на территории Украины.

Эту информацию подтвердил и президент Финляндии Александр Стубб.

«США предоставили европейским партнерам анкету с вопросами о возможных шагах по обеспечению безопасности Украины», - заявил он.

Администрация Дональда Трампа подчеркивает, что рассчитывает на активное участие Европы в формировании устойчивой системы безопасности в регионе, включая Украину.

В Вашингтоне ожидают от европейских стран конкретных предложений по этому вопросу. США запросили у европейских государств информацию о том, сколько военных и единиц вооружения они могут выделить для потенциальной миротворческой миссии в Украине.

«Вашингтон контактирует со столицами европейских стран, выясняя их готовность направить военные силы в Украину. Основная цель – понять, как союзники оценивают возможные параметры урегулирования конфликта, а также роль Европы и США в этом процессе», - поясняют источники.

Отметим, что украинский лидер Владимир Зеленский, выступая с трибуны конференции в Мюнхене, призвал Европу к созданию объединенной армии. Он отметил, что регион благодаря этому решению получит не только безопасность, но и уважение Соединенных Штатов.

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