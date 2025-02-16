«У Путина руки тянутся к белорусской армии» 5 16.02.2025, 13:33

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Серьезное обострение между двумя диктаторами неизбежно.

Для Украины и Европы очень опасна серьезная интеграция белорусской армии в российскую. Об этом сказал руководитель программ по безопасности центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук в эфире телемарафона.

Он напомнил, что перед псевдовыборами в Беларуси было подписано с Россией очередное соглашение о безопасности союзного государства, поэтому необходимо наблюдать не произойдет ли интеграция белорусской национальной армии в российскую. При этом добавил, что там на сегодня уже и так действует российская агентура, беларуская армия насыщена российскими кадрами.

«Сохранит ли она свой национальный статус или она будет поглощена российской военной машиной? Пока беларуская армия, скажем так, является собственностью Лукашенко, то это его опора, его щит, потому что он может опереться на своих силовиков. А Путин хочет забрать его армию и использовать ее на войне в Украине давно», - подчеркнул Лакийчук.

По его словам, россияне заинтересованы использовать в боях белорусскую армию, которая уже сегодня подготовлена.

«Конечно у Путина и Белоусова (министр обороны РФ - УНИАН) ручки тянутся к белорусской армии. Лукашенко понимает, что если у него заберут этот последний его рычаг, последнюю опору, то, практически, он никому не будет нужен. Он тогда никто и дальше Путин глава Беларуси. Поэтому там скрытая борьба между этими двумя диктаторами продолжается», - подчеркнул эксперт.

Лакийчук подчеркнул, что интеграция белорусской армии в российскую несет угрозу для Украины - это потенциальный фронт на севере. По его словам, это несет угрозу и для европейцев с запада, потому что речь может идти о начале наступления на страны, которые входят в НАТО, в частности, балтийские. «Это знаки не очень хорошие», - сказал эксперт.

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