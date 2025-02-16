Зеленский о Мюнхене: Поддержка – ощутима, единство – неизменно
- 16.02.2025, 13:51
Европа верит в Украину и желает стать сильнее.
На Мюнхенской конференции по безопасности, которая продолжается в Германии, страны Европы продемонстрировали поддержку Украины, противостоящей российской агрессии.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский, который присутствовал на мероприятии, заявил 15 февраля в Telegram.
«Для всех нас в Европе дипломатический год начинается с Мюнхенской конференции по безопасности. Очень насыщенно в этом году: встречи и разговоры с лидерами и командами лидеров со всех уголков нашего континента. Поддержка – ощутима. Единство – неизменно. Благодарен за пакеты поддержки для Украины, которые готовятся в Европе именно сейчас, когда так важно демонстрировать [нелегитимному президенту РФ Владимиру] Путину, что Европа не теряет веры в Украину и в перспективу надежного мира», – написал он.
Президент Украины отметил, что «от Британии до Польши, от Финляндии до Испании все в Европе отдают себе отчет, что стоит становиться только сильнее».
«Вооруженные силы Европы нужны. Скоординированная, крепкая дипломатия нужна. Взаимодействие с Америкой нужно. Мы должны быть надежными защитниками своего будущего в Европе, чтобы с другой стороны Атлантики сохранялся четкий интерес к союзничеству с Европой», – считает Зеленский.