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Зеленский о Мюнхене: Поддержка – ощутима, единство – неизменно

  • 16.02.2025, 13:51
Зеленский о Мюнхене: Поддержка – ощутима, единство – неизменно
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Европа верит в Украину и желает стать сильнее.

На Мюнхенской конференции по безопасности, которая продолжается в Германии, страны Европы продемонстрировали поддержку Украины, противостоящей российской агрессии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский, который присутствовал на мероприятии, заявил 15 февраля в Telegram.

«Для всех нас в Европе дипломатический год начинается с Мюнхенской конференции по безопасности. Очень насыщенно в этом году: встречи и разговоры с лидерами и командами лидеров со всех уголков нашего континента. Поддержка – ощутима. Единство – неизменно. Благодарен за пакеты поддержки для Украины, которые готовятся в Европе именно сейчас, когда так важно демонстрировать [нелегитимному президенту РФ Владимиру] Путину, что Европа не теряет веры в Украину и в перспективу надежного мира», – написал он.

Президент Украины отметил, что «от Британии до Польши, от Финляндии до Испании все в Европе отдают себе отчет, что стоит становиться только сильнее».

«Вооруженные силы Европы нужны. Скоординированная, крепкая дипломатия нужна. Взаимодействие с Америкой нужно. Мы должны быть надежными защитниками своего будущего в Европе, чтобы с другой стороны Атлантики сохранялся четкий интерес к союзничеству с Европой», – считает Зеленский.

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