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В Сморгони подросток вытащил из нескольких автомобилей деньги, чтобы купить себе еду

  • 16.02.2025, 13:59
В Сморгони подросток вытащил из нескольких автомобилей деньги, чтобы купить себе еду
иллюстративное фото

Машины стояли на неохраняемых парковках, и их двери были не закрыты.

Сморгонский подросток украл с припаркованных на стоянке автомобилей триста рублей. На украденные деньги парень приобрел еду и напитки.

Как сообщает местное издание «Светлы шлях», машины стояли на неохраняемых парковках, и их двери были не закрыты. Всего мальчик украл из машин около трехсот рублей. Деньги потратил на чипсы, шаурму и напитки. Сообщается, что парень не достиг возраста, с которого начинается уголовная ответственность. Однако избежать профилактических занятий с сотрудниками ИДН не удалось. Теперь он их будет посещать в течение года.

Напомним, по данным Белстата на август 2024 года, доля белорусов, живущих за чертой бедности, составляет 3,6%. Это тот процент людей, которые имеют доход ниже бюджета прожиточного минимума.

С 1 февраля бюджет прожиточного минимума в Беларуси составляет 447,64 рубля.

Наибольшее количество малообеспеченных граждан проживает в Могилевской, Гомельской и Брестской областях – в первых двух 5,2% населения, в последней – 5,1%. В Витебской области таких граждан 4,6%.

Наиболее материально обеспеченным является Минск. Здесь доход ниже прожиточного минимума имеют только 1,2% населения. За столицей следуют Минская и Гродненская области, где доля бедного населения составляет 2,6%.

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