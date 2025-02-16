«Как на параде в лоб»: в России взвыли из-за разгрома морпехов 155-й бригады под Курском 16.02.2025, 14:06

Морпехов отправили на штурм по заминированному участку и под удары украинских дронов.

Z-каналах вой из-за разгрома морпехов 155-й бригады ВС РФ под Курском Силы обороны Украины громят штурмовую колонну 155-й бригады ВС РФ, которая пошла в наступление на Курском направлении.

В российских Z-каналах новая волна «зрады» из-за ситуации в Курской области. Командиры отправили на самоубийственный штурм печально известную 155-ю бригаду морской пехоты ВС РФ.

О происшествии утром 16 февраля первым написал российский Z-ресурс «Северный канал», связанный с ВС РФ, передает Dialog.UA.

По его данным, наступление идет в районе населенного пункта Никольский, что на северо-западном участке Курского фронта.

Морпехов ВС РФ отправили на штурм по заминированному участку и под удары украинских дронов. Шансов на успех у россиян нет.

«Сейчас просто (ужас - ред.) под Никольским творится. 155-я колонной под красными флагами, как на параде, пошла в лоб на рой (украинских - ред.) дронов по заминированной дороге!!! Вы не протирайте глаза, мы все правильно написали. Именно под красными флагами победы и именно по заминированной дороге. Подробности будут позже. Молимся за парней, которые сейчас в полях!» - написал ресурс.

Он озвучил фамилии командиров ВС РФ, которые отдали приказ на штурм: Гудков, Татарченко, Солодчук. Двое из них, по данным канала, имеют украинские корни.

«Это не ошибки в планировании, это предательство и убийство!» - возмутился Z-канал.

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