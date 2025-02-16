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Мощный взрыв в Смоленске: под удар попал важный завод РФ

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  • 16.02.2025, 14:15
  • 14,044
Мощный взрыв в Смоленске: под удар попал важный завод РФ

В результате атаки на заводе возник пожар.

В ночь на 16 февраля в российском городе Смоленск был атакован завод ООО «ПОЛИМИКС», ранее известный как Смоленский автоагрегатный завод. Об этом сообщил представитель УДА Сергей Братчук.

Отмечается, что предприятие имеет мощную производственную базу, в частности механико-сборочное, заготовительное, термическое, инструментальное и литейное производство. Также оно предоставляет услуги по металлообработке и ремонту.

По предварительным данным, в результате атаки на заводе возник пожар, охвативший значительную часть производственных помещений. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Одновременно с этим в полуроссийских аэропортах ввели план «Ковер». Ограничения на полеты действовали в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

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