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«Кто это?!»: сотрудницы клецкого предприятия позвонили мужчинам и признались в любви

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  • 16.02.2025, 14:24
  • 4,398
«Кто это?!»: сотрудницы клецкого предприятия позвонили мужчинам и признались в любви

Реакция оказалась разная, порой неожиданная.

К 14 февраля сотрудницы клецкого предприятия «Гамма вкуса» записали трогательное видео. На нем женщины звонят своим вторым половинкам с признаниями в любви. Реакция мужчин оказалась разная, порой неожиданная, пишет «Зеркало».

@gamma_vkusa С Днём святого Валентина! Обязательно досмотрите видео до конца 😁 #рекомендации❤️❤️❤️ ♬ оригинальный звук - gamma_vkusa

Женщины звонили мужчинам без предупреждения. Их ответы засняли на видео. Получились такие милые диалоги.

— Да, солнце, — снимает трубку любимый первой сотрудницы.

— Привет, солнышко, я тебя люблю, — говорит сотрудница.

— Я тебя тоже, — отвечает мужской голос.

— Кот, — слово за второй сотрудницей.

— А?

— Я тебя люблю.

— Спасибо вам большое.

— Я тебя люблю, — это уже говорит третья участница ролика.

— Хорошо, и я тебя, — отвечает близкий человек.

— Привет, я тебя люблю, — признается четвертая сотрудница.

— Привет, и я тебя.

— Привет, я тебя люблю, — говорит пятая героиня.

— Ой! — не скрывает эмоций ее мужчина. — Я тебя тоже. Почаще бы такое слышать.

— Антосик, я тебя люблю, — слово за шестой сотрудницей.

— Кто это?!

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