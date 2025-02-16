«Кто это?!»: сотрудницы клецкого предприятия позвонили мужчинам и признались в любви

«Кто это?!»: сотрудницы клецкого предприятия позвонили мужчинам и признались в любви8
- 16.02.2025, 14:24
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Реакция оказалась разная, порой неожиданная.
К 14 февраля сотрудницы клецкого предприятия «Гамма вкуса» записали трогательное видео. На нем женщины звонят своим вторым половинкам с признаниями в любви. Реакция мужчин оказалась разная, порой неожиданная, пишет «Зеркало».
@gamma_vkusa С Днём святого Валентина! Обязательно досмотрите видео до конца 😁 #рекомендации❤️❤️❤️ ♬ оригинальный звук - gamma_vkusa
Женщины звонили мужчинам без предупреждения. Их ответы засняли на видео. Получились такие милые диалоги.
— Да, солнце, — снимает трубку любимый первой сотрудницы.
— Привет, солнышко, я тебя люблю, — говорит сотрудница.
— Я тебя тоже, — отвечает мужской голос.
— Кот, — слово за второй сотрудницей.
— А?
— Я тебя люблю.
— Спасибо вам большое.
— Я тебя люблю, — это уже говорит третья участница ролика.
— Хорошо, и я тебя, — отвечает близкий человек.
— Привет, я тебя люблю, — признается четвертая сотрудница.
— Привет, и я тебя.
— Привет, я тебя люблю, — говорит пятая героиня.
— Ой! — не скрывает эмоций ее мужчина. — Я тебя тоже. Почаще бы такое слышать.
— Антосик, я тебя люблю, — слово за шестой сотрудницей.
— Кто это?!