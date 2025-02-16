В Украине ликвидировали племянника путиниста Сергея Зверева 10 16.02.2025, 14:33

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Сергей Зверев

Стилист рассказал подробности о покойном родственнике.

Известный российский стилист Сергей Зверев, который активно поддерживает политику Кремля, рассказал о гибели своего племянника на войне в Украине.

По словам путиниста, он пока не знает подробностей смерти родственника. Сколько было лет покойному - стилист не отметил.

«Полчаса назад написала сестра, что Андрюши больше нет. Мы до сих пор не знаем, как это произошло», - сказал Зверев росСМИ.

Путинист добавил, что Андрей якобы боролся «с мировым злом».

«Мы все переживали за него, когда он ушел на фронт бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна. Андрюша всегда был патриотом. Все в нашей семье сразу поддержали. Мы молились, чтобы Боженька оберегал его», - цинично подчеркнул Сергей.

К слову, в 2022 году Сергей Зверев заявлял, что готов отправиться на войну в Украину. Но все это осталось на уровне разговоров и громких заголовков. Путинист рассказывал, что «защищать» страну-агрессора должен каждый россиянин.

«Что значит готов, не готов? Есть такое понятие - «надо». Вот существуют права - но не надо забывать, что есть и обязанности. Задуматься должен каждый, родина у нас одна», - заявлял Зверев.

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