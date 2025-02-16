Раритет из 80-х: обнаружен уникальный спортивный Porsche без пробега 3 16.02.2025, 14:42

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Изготовлено всего несколько десятков таких авто.

В Майами на аукцион RM Sotheby's выставили купе Porsche 928 1981 года. За спортивное авто планируют получить от 125 000 до 175 000 долларов. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Обычно подобные Porsche 928 S 80-х в несколько раз дешевле. Высокая цена купе обусловлена двумя факторами.

Во-первых, это капсула времени фактически без пробега — на одометре авто высвечивается всего 171 км. Спорткар Porsche 928 S хранили в гараже и не эксплуатировали, поэтому он идеально сохранился. Кузов, салон и двигатель в отличном состоянии.

Во-вторых, это очень редкая версия купе в тюнинге от Gemballa — таких авто существует несколько десятков. Porsche 928 S получил выраженный обвес, задний спойлер и 16-дюймовые диски BBS RS. В салоне заменили руль и циферблаты приборов, а также установили акустику Phillips. Кроме того, комплектация включает климат-контроль, люк и электропривод кресел.

Силовой агрегат Porsche 928 Gemballa не претерпел изменений. Автомобиль оснащен 5,0-литровым 300-сильным V8 и 3-ступенчатым автоматом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,2 с и развить 245 км/ч.

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