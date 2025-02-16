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ВСУ подтвердили освобождение села Песчаное возле Покровска

  • 16.02.2025, 14:46
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ВСУ подтвердили освобождение села Песчаное возле Покровска

На важном направлении произошел «определенный перелом».

Украинские войска освободили село Песчаное вблизи Покровска. Также российские войска были потеснены из еще некоторых населенных пунктов рядом.

Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телеканала «Киев».

«Ряд контратак украинских сил имел определенный успех. В частности, уже сообщено было и уже можно говорить об освобождении села Песчаное. Это где-то 5 км к югу от Покровска. Также российские войска были потеснены из еще некоторых населенных пунктов рядом», - сказал спикер.

Он отметил, что на Покровском направлении произошел определенный «перелом».

«Очень серьезные намерения были у россиян по полуокружению города Покровск. Но они понесли серьезные потери именно на этом направлении в прошлом месяце. В этом месяце они тоже, скажем так, были приостановлены и даже отброшены в отдельных населенных пунктах», - добавил Трегубов.

Напомним, накануне аналитический сервис DeepState сообщил о неудачной попытке врага захватить село Песчаное. По данным аналитиков, состоялся встречный бой, и украинские защитники смогли оттеснить оккупантов.

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