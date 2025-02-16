ВСУ подтвердили освобождение села Песчаное возле Покровска 16.02.2025, 14:46

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На важном направлении произошел «определенный перелом».

Украинские войска освободили село Песчаное вблизи Покровска. Также российские войска были потеснены из еще некоторых населенных пунктов рядом.

Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телеканала «Киев».

«Ряд контратак украинских сил имел определенный успех. В частности, уже сообщено было и уже можно говорить об освобождении села Песчаное. Это где-то 5 км к югу от Покровска. Также российские войска были потеснены из еще некоторых населенных пунктов рядом», - сказал спикер.

Он отметил, что на Покровском направлении произошел определенный «перелом».

«Очень серьезные намерения были у россиян по полуокружению города Покровск. Но они понесли серьезные потери именно на этом направлении в прошлом месяце. В этом месяце они тоже, скажем так, были приостановлены и даже отброшены в отдельных населенных пунктах», - добавил Трегубов.

Напомним, накануне аналитический сервис DeepState сообщил о неудачной попытке врага захватить село Песчаное. По данным аналитиков, состоялся встречный бой, и украинские защитники смогли оттеснить оккупантов.

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