«Феличита» для дедушки 12 Александр Хоц

16.02.2025, 14:55

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Колыбельная для политического трупа.

Певец Аль Бано слил планы Кремля и подтвердил то, о чем я недавно писал: на лето-осень Путин запланировал грандиозное патриотическое шоу о «Победе над Украиной». Очевидно, ему объяснили, что дальше вести войну режим не в состоянии.

Недавно Путин потребовал «к июлю» развернуть победный музей на Поклонной горе (в параллель с «великой победой» во Второй мировой).

А теперь и Аль Бано рассказал о контактах своего имперессарио с кремлем и планах «к августу - сентябрю быть готовым» спеть на красной площади в грандиозном «концерте мира».

Если и Трамп подтянется с визитом, чтобы постоять с кремлевским фюрером 9 мая на параде (как мечтает Путин), то картинка «великой победы» сложится идеально. Впрочем, это вряд ли. Вся эта шумиха на тему «выхода из изоляции» и «завершения войны победой над укронацизмом» - исключительно для внутреннего потребления. Чем сомнительней выглядит «победа», тем громче будут греметь салюты и завывания «мировой эстрады» на красной площади.

Нет сомнения, что «победа» будет обставлена как мега-шоу. Чтобы пипл схавал, отбросив все сомнения на тему «за что мы кровь проливали».

Но в сухом остатке остается три печальные для путина вехи истории: империя «просрала» попытку вернуть Украину, потеряв ее навсегда. Отныне Украина - часть Европы (без сомнения, в перспективе и член НАТО).

Во-вторых, Путин показал, что у России больше нет ресурсов для продолжения войны на истребление Украинского государства (как планировалось раньше и как хотел бы Путин сегодня). Но «кишка тонка» у великой России. Это - вынужденный мир, позорный для России, которая не смогла решить ни одной своей задачи в геополитике (огрызки территорий - это из «достижений» в логике прошлого века).

И в-третьих, Путин слил великую военную тайну о России, - что ее «непобедимая и легендарная» настолько слаба, что вынуждена набираться из корейцев и урок-уголовников. «Второй армии мира» больше не существует, зато «объединенная армия Европы», включая Украину, - в приоритете европейцев, для которых Россия теперь останется угрозой навсегда, - до полного распада.

После грандиозного провала блицкрига, российская империя получила репутацию мирового лузера и уходящей натуры. (Гопник еще может делать гадости по мелочи, но держать в страхе весь район уже не в силах - ему набили морду, «опустили» и это только начало коллективной расправы с прежней угрозой).

Если Путин после объявления фейковой «победы» (в рамках фейковой истории) решит «вернуть все взад», то он зря раскатал губу.

После того, как сосед ломился к вам в дверь с топором, вы его уже за стол с собой не посадите. Зато сделаете все, чтобы он поскорее загнулся или убрался подальше. Судьба изгоя - это навсегда. Даже если кто-то и захочет «восстанавливать связи», то сильная (отныне) Украина всегда напомнит об изгойстве и позаботится о продлении этого статуса.

Разрыв с Россией не потребует больших усилий, потому что все связи и так разрушены, - какой смысл вообще восстанавливать погорелую бензоколонку? Мировая логистика уже научилась обходиться без нее. Россия - отрезанный ломоть, который будет гнить, черстветь и плесневеть в мусорном ведре, отдельно от приличной «хлебницы».

Так что, надо помнить, что «гром победы» на самом деле маскирует провал империи, очевидное угасание и ее «отложенную смерть».

Если Аль Бано и споет для дедушки свою «феличиту», то я бы посоветовал ему не надевать свою любимую бело-сине-белую шляпу. А то еще залетит по статье за дискредитацию.

Александр Хоц, «Телеграм»

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