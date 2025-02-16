Можно ли в Беларуси работать без обеда и уходить пораньше?3
- 16.02.2025, 15:01
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Адвокат объяснил белорусам.
Наверняка многих белорусов интересовал вопрос, можно ли не использовать перерыв для обеда и уходить с работы пораньше за счет этого. Адвокат юридической консультации Партизанского района Минска Андрей Марусев объяснил нюансы законодательства.
Так, согласно ст. 134 Трудового кодекса Беларуси, наниматель обязан предоставить работникам перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня продолжительностью не менее 20 минут и не более 2 часов. В рабочее время этот период не включают.
Конкретная продолжительность этого перерыва должна быть прописана в правилах внутреннего трудового распорядка, или в графике работ (сменности), или же установлена по соглашению между работником и нанимателем, рассказал Марусев.
Перерыв для отдыха и питания по желанию работника может не предоставляться, если он работает в день не больше четырех часов, то есть не на полную ставку. А вот работающим на 1,0 отказаться от обеда, чтобы уходить пораньше, нельзя.
«Уходить с работы в счет обеда нельзя, однако можно по согласованию с нанимателем сократить обеденное время в течение рабочего дня, соответственно изменится время окончания рабочего дня. Это должно быть закреплено в локальном документе организации (приказе)», — отметил адвокат.
Например, если у вас рабочий день — с 9:00 до 18:00, а обед — с 13:00 до 14:00, то можно попросить руководство уменьшить время перерыва до получаса (с 13:00 до 13:30 или с 13:30 до 14:00). И рабочий день тогда будет оканчиваться в 17:30.