«Это уже предательством попахивает, пацанов кладут тысячами»10
- 16.02.2025, 15:07
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Z-волонтер раскрыла правду о российской армии.
У российской армии большие проблемы со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оккупанты несут огромные потери на фронте от ударов украинских БПЛА и не способны себя защитить. Об этом откровенно рассказала Z-волонтерка, помогающая российской армии, пишет «Диалог.UA».
Россиянка утверждает, что Силы обороны Украины полностью контролируют воздушное пространство с помощью беспилотников. С РЭБ у украинцев тоже все отлично.
«Воздух перекрыт, парни двигаться вообще не могут. В небе кишат тысячи дронов… Командиры у нас, конечно, молодцы, мы идем вперед. Но какой ценой! Можно сохранить жизни пацанов просто, выдав им РЭБ. Или у нас РЭБа нет в стране? Я понять не могу. У нас по каждому утюгу показывают, какие мы молодцы, какой РЭБ создали, лучше всех. А у пацанов его нет. А пацаны говорят, что ничего не работает… Ваше «ноу-хау» (экскременты - ред.) нерабочее! Пехоту уничтожают, их кладут тысячами! Вы можете что-то сделать? Это уже предательством попахивает! Нам докладывают, что мы идем вперед, всех гасим… Ничего подобного! Стоим на месте! Пацаны не могут пройти 2 км! Даже если они этот пункт Б займут, их там потом забьют этими FPV или артой. Небо полностью под (украинцами - ред.), полностью! Очнитесь уже в конце концов», - заявила Z-волонтерка.
Она добавила, что у украинских войск, в отличие от ВС РФ, с РЭБом все хорошо. Они успешно глушат подавляющее большинство российских беспилотников.