ВСУ впервые уничтожили новую российскую ТОС-2 «Тосочка» под Покровском 1 16.02.2025, 15:57

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Эту установка Кремль пропагандировал как «не имеющую аналогов в мире».

На Покровском направлении подтверждено первое уничтожение российской ТОС-2 «Тосочка» – модификации тяжелой огнеметной системы, которую российские пропагандисты активно рекламировали как технологический прорыв и замену ТОС-1А «Солнцепек».

Военный эксперт Александр Коваленко, что до этого момента не было ни одного подтвержденного факта потерь этой системы.

Однако теперь ВСУ ликвидировали первый экземпляр, что ставит под сомнение всю концепцию ее боевого применения.

Российская «Тосочка» – это дешевая вариация ТОС-1А, которую продвигали как новейшую разработку с якобы улучшенными характеристиками.

В октябре 2023 года ТОС-2 широко рекламировали по российским телеканалам, заявляя, что она способна покрывать дальность до 20 км и обладает повышенной мобильностью.

Однако реальность оказалась далека от заявленного. ТОС-2 не просто не устранила недостатки «Солнцепека», а напротив – лишь усугубила их:

Снижение боевой мощности – ради увеличения дальности ослабили термобарические снаряды, уменьшив их калибр.

Сложность производства – новые боеприпасы потребовали перестройки производства, что усложнило их массовый выпуск.

Проблемы с точностью – увеличение дальности сделало систему менее точной, вынуждая ее подходить ближе к линии фронта.

Уязвимость на поле боя – несмотря на мобильность, ТОС-2 остается уязвимой для ударов, как и ее предшественник.

Фактически, российская разработка не оправдала ожиданий, и после ее громкой презентации наступил долгий период молчания.

Теперь же стало очевидно, что ТОС-2 не выдерживает реальных боевых условий и становится легкой мишенью для украинской армии.

«Ну и как забыть проблему, связанную с увеличением дальности полета и ухудшением точности наведения, вынуждающем «Тосочку» подбираться ближе к ЛБС, как и саму ТОС-1А, что делало их уязвимыми для ударов и единственным преимуществом оставалась только мобильность», - пишет эксперт.

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