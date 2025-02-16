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Президент Чехии призвал к «плану Маршалла» для Украины

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  • 16.02.2025, 16:12
Президент Чехии призвал к «плану Маршалла» для Украины
Петр Павел

Он также призвал подготовить Украину к вступлению в ЕС, а также не исключать присоединения к НАТО.

Украина должна получить максимально справедливое по отношению к ней мирное соглашение и надежные гарантии безопасности, включая возможность вступления в Евросоюз и НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, союзники Киева должны работать не только над тем, чтобы Украина могла начать переговоры с Россией в наиболее сильной позиции, но и над планом восстановления после завершения боев. «Мы уже оказываем Украине военную поддержку. <...> Нам также следует начать думать о послевоенном восстановлении. <...> «План Маршалла» для Украины был бы отличной идеей. <...> Мы могли бы начать подготовку Украины к вступлению в ЕС очень успешным способом», — сказал Павел.

Он считает, что это было бы «лучшей демонстрацией провала России на Украине». «Мы должны выразить нашу решимость в том, что, если Украина хочет стать частью ЕС, а в конечном итоге и НАТО, они имеют право это сделать», — подчеркнул президент Чехии.

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