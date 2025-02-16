США впервые за 15 лет обыграли Канаду с Кросби
- 16.02.2025, 16:20
Американские хоккеисты вышли в финал Турнира 4 наций.
Сборная США победила команду Канады и вышла в финал Турнира четырех наций, который проходит в Монреале и Бостоне с участием игроков НХЛ.
Игра в Монреале завершилась со счетом 3:1 в пользу американцев, у которых забивали Джейк Гюнцель (11-я и 59-я минуты) и Дилан Ларкин (34). Единственная шайба канадцев — на счету Коннора Макдэвида (6).
Игра началась с трех драк после первых трех вбрасываний — всего за девять секунд игрового времени.
«Я думаю, что мы хотели донести мысль: «Это наше время», — сказал Мэттью Ткачук, устроивший первую драку. — Мы были во враждебной среде и хотели показать, что не отступим».
Канадцы впервые с 2010-го потерпели поражение, имея в составе нападающего Сидни Кросби. До этого капитан «Питтсбург Пингвинз» помог им выиграть 26 матчей подряд.
Финал пройдет в ночь на 21 февраля по минскому времени в Бостоне. Канадцам для выхода в финал нужно обыгрывать в следующем матче Финляндию, матч сборных США и Швеции не будет иметь турнирного значения.