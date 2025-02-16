В Беларуси ускоряется инфляция
- 16.02.2025, 16:32
Чиновники предпочитают не говорить об этом.
В Беларуси в январе ускорилась базовая инфляция, которую рассчитывают без учета сезонности. Как сообщает Нацбанк, в прошлом месяце она была на уровне 5,7% годовых, передает «Зеркало».
Для сравнения: в декабря и ноябре прошлого года базовая инфляция была на уровне 5,5%. То есть если убрать поправку на сезонное изменение цен (к примеру, на некоторые овощи и фрукты), то базовая инфляция ускоряется в росте.
«Обычная» инфляция (та, которую Белстат подсчитывает с учетом сезонного подорожания или удешевления товаров), в январе составила в годовом выражении — 5,2%. Для сравнения: в декабре прошлого года она также была на уровне 5,2%.
Удерживать инфляцию в пределах однозначной цифры во многом удается за счет жесткого ценового госрегулирования, которое ввели в октябре 2022 года. Ранее эксперты этого банка прогнозировали, что белорусские чиновники пойдут на ослабление ценового регулирования для того, чтобы улучшить финансовое состояние предприятий из-за «накопленных ценовых издержек».